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عاجل .. بيان لجالية أبناء الجنوب في النرويج حول الأحداث الأخيرة
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أصدر ابناء جالية الجنوب العربي في مملكة النرويج بيانا هاما بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها عدد من المدن الجنوبية منذ أيام.
وفيما يلي نص البيان:
تابعنا الاحدث الاخيرة في وطننا الحبيب الغالي في الجنوب العربي، ونعلن رسميا أننا مع شعبنا العظيم, الذي ناضل لأجل الحرية والاستقلال منذ الاحتلال الهمجي البغيض وعملائه الخونة إضافة إلى وسائل الإعلام العربية التي لم نر لها نور حقيقة لأجل قضيتنا السلمية.
اننا نقف بعزم وبكل قوة وإيمان مع شعبنا العظيم في ارض الجنوب العربي.
وتعمل على نشر المحبة والسلام والوئام والعيش بين اخواننا العرب والأمة العربية والعالم أجمع.
عاش شعب الجنوب العربي وكل الابطال الجنوبيين .
تحية من القلب الي فخامة السيد الرئيس /
عيدروس الزوبيدي
و للواء /أحمد بن بريك. والشيخ / هاني بن بريك.
رئيس الجالية لأبناء الجنوب العربي في مملكة النرويج .
أ / إبراهيم سالم صالح باجبع
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