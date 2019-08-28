Advertisements إصابة مواطنين برصاص مليشيا الحوثي في محافظة الضالع الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة ارشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أصيب اليوم الأربعاء عدد من المواطنين برصاص قناصة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قوها إن مواطنين أصيبوا برصاص قناصة ميلشيا الحوثي المتمردة في منطقة المشاريح بحجر غربي المحافظة”. وأوضحت المصادر” أن الميلشيا الحوثية استهدفت بشكل متفرق مواطنين في القرى، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة”.

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