الفيديو|جمال الشعري لـ"اليمن العربي": هذه قصتي مع مصر وسبب تفاؤلي بها

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

جمال الشعري

كتب سيد مصطفي

قال جمال الشعري، بطل الرواية العربية والحاصل على المركز الأول في مهرجان إبداع للرواية العربية، أن مصر استضافتنا بلا فيزا وبلا تأشيرة، وشعبها طيب ومعتاد على الأجنبي.



وأكد الشعري لـ"الخليج 365"، أنه درس في مصر و تعلم في مصر وعاش تجارب كثيرة بها ، وتعتبر القاهرة هي البلد الأخرى التي توفر له مقومات الحياة، مبينًا أنه كان متفائل جدًا أن مهرجان إبداع 2019 كان في القاهرة، خاصة وأنها بلد يعرف تضاريسها سواء السياسية أو الإجتماعية أو حتى تضاريس الطقس.

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وأضاف بطل الرواية العربية والحاصل على المركز الأول في مهرجان إبداع للرواية العربية، أنه أنتقل عبر ظروف سيئة من تعز إلى عدن، وكان لابد لكي يسافر أن يكون معه تقرير طبي وأستلم الدعوة في 10 فبراير وكان ثاني يوم هو أجازة 11 فبراير الثورية، وهو واحد من المعوقات البسيطة التي قابلته أثناء سفره إلى المهرجان.