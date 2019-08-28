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أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أبرز عناوين

كتب

الخليج 365

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

 

بالفيديو.. نائب رئيس الانتقالي يفند أكاذيب الإصلاح من مطار عدن

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414871

 

رئيس منظمة حق لـ"الخليج 365":  عدن تحت السيطرة منذ 3 عصرًا

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414870

 

مليشيا الحوثي بصنعاء تغلق 8 مشافي خاصة و25 غرفة عمليات جراحية

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414869

 

قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الجنوب شريك أساسي للتحالف في قطع دابر التنظيمات الارهابية

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414866

 

مليشيا الحوثي تغلق 8 مشاف في العاصمة صنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414864

 

مصدر بداخل مكتب الزبيدي تكشف  لـ"الخليج 365" مصير مهاجمي عدن

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414863

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الحكومة توقع على مخطط المستر بلان لمدینة مأرب الحدیثة

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414862

 

عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة)

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414860

 

رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي لـ"الخليج 365": هناك جهات تريد إعادة الإرهابيين لعدن مرة أخرى

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414859

 

قصف حوثي يستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس والتحيتا بالحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414857

 

بالصور.. اندلاع حرائق كبيرة في مجمع اخوان ثابت بالحديدة جراء قصف حوثي

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414854

 

الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414851

 

النعيمي :اذا كانت الحكومة تملك المقاتلين لماذا لا توجههم لمجابهة الحوثي

https://www.elyamnelaraby.com/Show/414850

 

# اليمن # الزبيدي # الجنوب # عدن # القوات المشتركة # الإصلاح # الحوثي # مأرب # بن بريك # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # مصير
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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