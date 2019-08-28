أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

بالفيديو.. نائب رئيس الانتقالي يفند أكاذيب الإصلاح من مطار عدن https://www.elyamnelaraby.com/Show/414871 رئيس منظمة حق لـ"الخليج 365": عدن تحت السيطرة منذ 3 عصرًا https://www.elyamnelaraby.com/Show/414870 مليشيا الحوثي بصنعاء تغلق 8 مشافي خاصة و25 غرفة عمليات جراحية https://www.elyamnelaraby.com/Show/414869 قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الجنوب شريك أساسي للتحالف في قطع دابر التنظيمات الارهابية https://www.elyamnelaraby.com/Show/414866 مليشيا الحوثي تغلق 8 مشاف في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/Show/414864 مصدر بداخل مكتب الزبيدي تكشف لـ"الخليج 365" مصير مهاجمي عدن https://www.elyamnelaraby.com/Show/414863 Advertisements الحكومة توقع على مخطط المستر بلان لمدینة مأرب الحدیثة https://www.elyamnelaraby.com/Show/414862 عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة) https://www.elyamnelaraby.com/Show/414860 رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي لـ"الخليج 365": هناك جهات تريد إعادة الإرهابيين لعدن مرة أخرى https://www.elyamnelaraby.com/Show/414859 قصف حوثي يستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس والتحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/Show/414857 بالصور.. اندلاع حرائق كبيرة في مجمع اخوان ثابت بالحديدة جراء قصف حوثي https://www.elyamnelaraby.com/Show/414854 الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى https://www.elyamnelaraby.com/Show/414851 النعيمي :اذا كانت الحكومة تملك المقاتلين لماذا لا توجههم لمجابهة الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/Show/414850 # اليمن # الزبيدي # الجنوب # عدن # القوات المشتركة # الإصلاح # الحوثي # مأرب # بن بريك # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # مصير

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