أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:
بالفيديو.. نائب رئيس الانتقالي يفند أكاذيب الإصلاح من مطار عدن
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414871
رئيس منظمة حق لـ"الخليج 365": عدن تحت السيطرة منذ 3 عصرًا
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414870
مليشيا الحوثي بصنعاء تغلق 8 مشافي خاصة و25 غرفة عمليات جراحية
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414869
قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الجنوب شريك أساسي للتحالف في قطع دابر التنظيمات الارهابية
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414866
مليشيا الحوثي تغلق 8 مشاف في العاصمة صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414864
مصدر بداخل مكتب الزبيدي تكشف لـ"الخليج 365" مصير مهاجمي عدن
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414863
الحكومة توقع على مخطط المستر بلان لمدینة مأرب الحدیثة
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414862
عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة)
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414860
رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي لـ"الخليج 365": هناك جهات تريد إعادة الإرهابيين لعدن مرة أخرى
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414859
قصف حوثي يستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس والتحيتا بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414857
بالصور.. اندلاع حرائق كبيرة في مجمع اخوان ثابت بالحديدة جراء قصف حوثي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414854
الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414851
النعيمي :اذا كانت الحكومة تملك المقاتلين لماذا لا توجههم لمجابهة الحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/414850
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