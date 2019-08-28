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الحديدة.. المليشيا تواصل قصف مدينة حيس المكتظة بالسكان

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، واصلت قصف مدينة حيس المكتظة بالسكان جنوب الحديدة، ضمن نهج تصعيدي يومي خرقاً للهدنة الأممية ولنسف اتفاق السويد.

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ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر محلية قولها، إن المليشيات الحوثية عاودت، الأربعاء، قصف منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة حيس بقذائف الهاون والهاوتزر والأسلحة الرشاشة، بشكل هستيري، مخلفة أضراراً مادية كبيرة.

وذكرت المصادر أن أحد مقذوفات المليشيات الحوثية سقط على منزل المواطن "عبد الله علي الهجان" الواقع في حي الجبيلي، وتسبب بتدمير أجزاء كبيرة من المنزل.

وأمس الثلاثاء، أصيبت المواطنة "سعيدة عبده جبريلة" البالغة من العمر 60 عاماً، والطفلة "نوال عبد الله رشيد" البالغة من العمر 13 عاماً، برصاص قناصة المليشيات الحوثية الإرهابية التي جددت استهدافها المدنيين في قرية السبعة السفلى جنوب غرب مديرية حيس.