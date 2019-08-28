- 1/2
- 2/2
Advertisements
الحديدة.. المليشيا تواصل قصف مدينة حيس المكتظة بالسكان
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، واصلت قصف مدينة حيس المكتظة بالسكان جنوب الحديدة، ضمن نهج تصعيدي يومي خرقاً للهدنة الأممية ولنسف اتفاق السويد.
ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر محلية قولها، إن المليشيات الحوثية عاودت، الأربعاء، قصف منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة حيس بقذائف الهاون والهاوتزر والأسلحة الرشاشة، بشكل هستيري، مخلفة أضراراً مادية كبيرة.
وذكرت المصادر أن أحد مقذوفات المليشيات الحوثية سقط على منزل المواطن "عبد الله علي الهجان" الواقع في حي الجبيلي، وتسبب بتدمير أجزاء كبيرة من المنزل.
وأمس الثلاثاء، أصيبت المواطنة "سعيدة عبده جبريلة" البالغة من العمر 60 عاماً، والطفلة "نوال عبد الله رشيد" البالغة من العمر 13 عاماً، برصاص قناصة المليشيات الحوثية الإرهابية التي جددت استهدافها المدنيين في قرية السبعة السفلى جنوب غرب مديرية حيس.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. المليشيا تواصل قصف مدينة حيس المكتظة بالسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.