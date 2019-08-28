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عدن.. جمعية الصرافين تدعو إلى وقف بيع وشراء العملات الأجنبية
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
دعت جمعية الصرافين اليمنيين في مدينة عدن شركات ومنشآت الصرافة إلى إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية بشكل كامل حتى إشعار آخر.
وذكرت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن القرار والذي تضمن إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التلفون والوتس آب، جاء بناءً على توجيهات البنك المركزي ونتيجة للمضاربة من قبل الصرافين دون وجود طلب حقيقي بعد قيام البنك بتغطية استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية.
وأفادت الجمعية، في تعميم لها، أن البنك المركزي سيقوم بمراقبة الالتزام بكافة الوسائل واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف التعاميم الرسمية، بما فيها سحب الترخيص والإدراج في القائمة السوداء ابتداءً من السابع والعشرين من أغسطس الجاري.
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