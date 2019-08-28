Advertisements

بالفیدیو.. الهندسیة المشتركة تفكك ألغاما

الأربعاء 28 أغسطس 2019

الهندسیة المشتركة أثناء تفكيك الالغام

كتب الیمن العربي - الحدیدة

فككت الفرق الهندسیة التابعة للقوات المشتركة كمیات من الألغام والقذائف التي زرعتها ملیشیات الحوثي الإرهابیة المدعومة من إیران في منطقة المسناء جنوبي مدینة الحدیدة غرب الیمن .

Advertisements

ً وذكر مصدر عسكري أن الفرق المیدانیة تمكنت من تفكیك ونزع كمیة الألغام والقذائف من منطقة المسناء ، فیما لایزال العمل جاریا لإستكمال نزع الألغام المتبقیة في المنطقة التي تنتشر بشكل كبیر .

وسبق أن قامت الفرق الهندسیة التابعة للقوات المشتركة بتفكیك وانتزاع كمیات كبیرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحدیدة وتم تفجیرها في وقت لاحق .

یذكر أن المئات من المدنیین سقطوا ضحایا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها الملیشیات في الكثیر من الأحیاء السكنیة والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنین في شتى مناطق ومدیریات محافظة الحدیدة .