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بالفیدیو.. الهندسیة المشتركة تفكك ألغاما
الأربعاء 28 أغسطس 2019
الهندسیة المشتركة أثناء تفكيك الالغام
كتب
الیمن العربي - الحدیدة
فككت الفرق الهندسیة التابعة للقوات المشتركة كمیات من الألغام والقذائف التي زرعتها ملیشیات الحوثي الإرهابیة المدعومة من إیران في منطقة المسناء جنوبي مدینة الحدیدة غرب الیمن .
ً وذكر مصدر عسكري أن الفرق المیدانیة تمكنت من تفكیك ونزع كمیة الألغام والقذائف من منطقة المسناء ، فیما لایزال العمل جاریا لإستكمال نزع الألغام المتبقیة في المنطقة التي تنتشر بشكل كبیر .
وسبق أن قامت الفرق الهندسیة التابعة للقوات المشتركة بتفكیك وانتزاع كمیات كبیرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحدیدة وتم تفجیرها في وقت لاحق .
یذكر أن المئات من المدنیین سقطوا ضحایا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها الملیشیات في الكثیر من الأحیاء السكنیة والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنین في شتى مناطق ومدیریات محافظة الحدیدة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.