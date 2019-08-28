عاجل.. خارجية أمريكا تثمن جهود المملكة في دعم الحوار بين الحكومة والانتقالي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية، جهود المملكة العربية السعودية، للحوار بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي.
وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، آب 28، 2019، إن واشنطن تثمن جهود السعودية في دعم الحوار بين الشرعية والانتقالي.
وأعربت خارجية أمريكا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع السعودي، عن دعمها للحوار بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.
وتابعت: متفقون مع السعودية على أن الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن.
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