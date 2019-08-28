هاني بن بريك من مطار عدن: نحن هنا أين أنتم (فيديو)

هاني بن بريك في مطار عدن

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تداول رواد التواصل الإجتماعي، منذ قليل، مقطع فيديو مصور لنائب رئيس المجلس الإنتقالي الشيخ "هاني بن بريك"، وذلك أثناء تجوله في وقت سابق من مساء اليوم داخل مطار عدن الدولي.



وخرج الشيخ "هاني" مع مجموعة من المقاتلين بالقوات الأمنية للمجلس الانتقالي، موجهًا رسالة لكل من دعي أو نشر أكاذيب إعلام الشرعية والإخوان، بسقوط عدن ومطارها ووقوعها تحت سيطرة ما يسمي قوات الشرعية.

وقال" بن بريك"، سنموت ونعيش على تراب هذة الأرض .. من يقول لكم أن القيادة الجنوبية هربت نحن هنا أين أنتم.. والله لن ينكس هذا العلم وهناك رجال يجري في عروقهم الدم.. لن تهزمنا قوي الإرهاب لا القاعدة ولا داعش ولا الإخوان المسلمين ولا من يتسترون بهم".

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