إعلامي يمني يكشف لــ "الخليج 365" سيطرة الإنتقالي على الوضع عدن.. وهزيمة القاعدة والإصلاح 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال عبدالخالق الحود الإعلامي اليمني إن ما حدث اليوم في عدن بأن بعض الخلايا الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح جناح الإخوان المسلمين، والتي تلقت أوامرها من وزير الداخلية أحمد الميسري بالتحرك في عدن ، ومحاوله بث الإشاعات من خلال التصوير بعدد من كاميرات الفيديو وارسال هذه اللقطات السريعة لأحاديث عدد من هؤلاء العناصر المسلحة، وهو متواجدين في عدن وليس من خارجها وارسالها لقناة الجزيرة والعربية والتي بات من الواضح بأن الإخوان المسلمين يسيطرون عليها.

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وأضاف في تصريحات خاصة بأن قوات المجلس الإنتقالي والمقاومة الجنوبية سيطروا على الوضع بشكل سريع، مؤكداً بأن إدارة أمن عدن سيطروا على الوضع وفر هؤلاء المسلحين في عدد من مديريات محافظة عدن.

وأشار أيضاً بأن تم التعامل معهم بالقرب من مطار أمن عدن الدولي مؤكداً بأن الوضع في عدن تحت السيطرة بشكل كامل.

وكشف بأن عناصر تنظيم القاعدة والتجمع اليمني للإصلاح قد انضموا إلى هذة المجاميع، وعند مواجهتم لقوات الأمن فروا إلى أحد المعسكرات القريبة من مدينة دار سعد شمال محافظة عدن، مؤكداً سيطرة المجلس الانتقالي على الوضع في عدن.