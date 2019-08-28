نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، مقطع فيديو من أمام مطار عدن الذي زعمت مليشيا الإصلاح أنها سيطرت عليه.



وظهر بن بريك في المقطع يؤكد سيطرة الانتقالي على عدن، وتمشيطها من خلايا حزب الإصلاح التي حاولت إرباك الوضع في المدينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نائب رئيس الانتقالي يفند أكاذيب الإصلاح من مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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