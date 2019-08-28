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رئيس منظمة حق لـ"اليمن العربي":  عدن تحت السيطرة منذ 3 عصرًا

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سيد مصطفي 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

خضر الميسري

خضر الميسري

رئيس منظمة حق لـ

كتب

سيد مصطفي

قال "خضر الميسري"، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات،إن الاوضاع كلها في عدن تحت السيطرة وأن كل شئ انتهى بعد الساعه 3 عصرًا.

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وأكد الميسري لـ"الخليج 365"، أن المجلس الانتقالي ملتزم بالتهدئه ووقف اطلاق النار وتطبيع الحياة بالجنوب، بحسب استجابته لدعوة التحالف لعربي.

وأضاف أن الجنوبيين لديهم القوة والجاهزيه، لردع ورد أي عدوان على أراضيهم، ولن يسمحون بنشر الفوضى في محافظات الجنوب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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