Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 خضر الميسري كتب سيد مصطفي قال "خضر الميسري"، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات،إن الاوضاع كلها في عدن تحت السيطرة وأن كل شئ انتهى بعد الساعه 3 عصرًا.

Advertisements وأكد الميسري لـ"الخليج 365"، أن المجلس الانتقالي ملتزم بالتهدئه ووقف اطلاق النار وتطبيع الحياة بالجنوب، بحسب استجابته لدعوة التحالف لعربي. وأضاف أن الجنوبيين لديهم القوة والجاهزيه، لردع ورد أي عدوان على أراضيهم، ولن يسمحون بنشر الفوضى في محافظات الجنوب. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة حق لـ"اليمن العربي": عدن تحت السيطرة منذ 3 عصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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