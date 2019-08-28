مليشيا الحوثي بصنعاء تغلق 8 مشافي خاصة و25 غرفة عمليات جراحية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على اغلاق 8 مستشفيات خاصة، و25 غرفة عمليات في مستشفيات أخرى في العاصمة صنعاء، بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.



وبحسب وثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، أقرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين إزالة جميع اللوحات الخاصة بها من جوانب المستشفيات حتى تقوم إداراتها بإصلاح وضعها القانوني.

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وبحسب الوثيقة فقد سحبت المليشيات تراخيص مستشفيات: سعوان والهلال الأبيض والخزان والسلام التخصصي ومستشفى مجلي بالإضافة إلى مستشفى العظام التخصصي وحدة والمستشفى الذهبي.

كما أقرت المليشيات إغلاق غرف العمليات والعناية في 25 مستشفى خاصاً بالعاصمة صنعاء.

وطبقاً للوثيقة فقد أعطت المليشيا إدارات المستشفيات المشمولة بهذا القرار فترة 3 أشهر لتطبيق ما وصفته الأنظمة والأدلة وأسماء المستشفيات وفقاً للقرار، كما تضمنت رفع جميع اللوحات الخاصة بها من جميع الجهات.

واعتبر مراقبون إغلاق المستشفيات الخاصة وسيلة حوثية لابتزاز مالكيها وفرض جبايات مالية باهظة على مالكيها يضاعف رسوم إجراء العمليات المرتفعة أصلاً على المرضى اليمنيين ويثقل كواهل ذويهم.