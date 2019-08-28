قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الجنوب شريك أساسي للتحالف في قطع دابر التنظيمات الارهابية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال صالح علي بامقيشم رئيس إتحاد شباب الجنوب شبوة وعضو الأمانة العامة للمجلس للانتقالي، إن الجنوب شريك أساسي للتحالف العربي في مكافحة التمدد الايراني وقطع دابر التنظيمات الارهابية.



وثمن في تصريحات خاصة الموقف السعودي والإماراتي الداعي إلى التهدئة، وهذا يمهد لحوار بناء لأن المعركة الأساسية هي ضد التمدد الايراني، والمجلس الانتقالي والقوات الجنوبية التزمت منذ وقت بمبكر بمثل هذه المطالب.

وكان المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب قد كشف حقيقة ما حصل في مطار عدن الدولي، مؤكداً أن الأمور في العاصمة عدن تحت السيطرة الكاملة .

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وأوضح النقيب أن ما حدث اليوم بالقرب من مطار عدن الدولي بخور مكسر كان عبارة عن تحرك جماعة مسلحة حاولت اقلاق السكينة وارباك المشهد وذلك بإطلاق النار من بين الأحياء السكنية القريبة من المطار بالإضافة الى خروج عدد من المسلحين من حي العريش تزامن ذلك مع اطلاق اشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منه تحقيق انتصار إعلامي لا يستند إلى الوقائع على الأرض.

وأضاف أنه تم التعامل مع هذه المجاميع المسلحة واعتقال عدد منهم وجاري ملاحقة البقيه الذين هربوا داخل الأحياء السكنية، مؤكداً أن أمن عدن سيتعامل بكل حزم وقوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة عدن وتعريض حياة مواطنيها للخطر ولن يتهاون على الإطلاق مع كل من ثبت تعاونه مع الجماعات الإرهابية والإخوانية بأي شكل من الأشكال.

كما قال اللواء أحمد سعید بن بریك، رئیس الجمعیة الوطنیة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ان قیادة المجلس ستطلق كافة القوات الجنوبیة دفاعاً عن العاصمة عدن، وبقیة الأحیاء فیھا وتطهيرها من الخلایا النائمة.

وذكر بن بريك في كلمة له على قناة عدن التابع للانتقالي أن قیادة المجلس بكل قوامها متواجدة في العاصمة عدن، واعطت توجيهاتها لكل القوات الجنوبیة لملاحقة العناصر الارهابية.

وأضاف بن بریك اننا لدینا قوة جنوبیة كافیة تمكنا من السیطرة على الاراضي الجنوبیة وسنستخدمها.