Advertisements مليشيا الحوثي تغلق 8 مشاف في العاصمة صنعاء الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 ـ صنعاء أقدمت وزارة الصحة التابعة للمليشيات الحوثية، على إغلاق 8 مستشفيات خاصة، و25 غرفة عمليات في مستشفيات أخرى في العاصمة صنعاء، بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.

Advertisements وطبقا لوثيقة متداولة، أقرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين إزالة جميع اللوحات الخاصة بها من جوانب المستشفيات حتى تقوم إداراتها بإصلاح وضعها القانوني. ووفق الوثيقة فقد سحبت المليشيات تراخيص مستشفيات: سعوان والهلال الأبيض والخزان والسلام التخصصي ومستشفى مجلي بالإضافة إلى مستشفى العظام التخصصي وحدة والمستشفى الذهبي. وأقرت المليشيات إغلاق غرف العمليات والعناية في 25 مستشفى خاصاً بالعاصمة صنعاء. ووفقا للوثيقة فقد أعطت المليشيا إدارات المستشفيات المشمولة بهذا القرار فترة 3 أشهر لتطبيق ما وصفته الأنظمة والأدلة وأسماء المستشفيات وفقاً للقرار، كما تضمنت رفع جميع اللوحات الخاصة بها من جميع الجهات. Advertisements

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