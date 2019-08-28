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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
علقت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي، والإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، على الهدنة التي أعلنها اللواء "أحمد سعيد بن بريك" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس الجمعية الوطنية، في بيان لشعب الجنوب والتي حددها بأنها سارية حتي الساعة الثالثة، بأنها قد مرت، مبينة أنه اذا استمرت تلك الخلايا بالإعتداء على المدنيين في عدن فإن القوات الجنوبية سوف تبيدهم بأرضهم.
وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن من يوجه سلاحه ضد شعب الجنوب واستقراره، لن يجد من قوات الجيش الجنوبي إلا الحزم وإبادته في مكانه.
وأضافت الإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أن الدعس جاري لكل خلايا حزب الإصلاح، وأن القوات الجنوبية لن ترحم أحد وستقف ضد كل مخرب وخائن للوطن، وستؤمن عدن من حزب الغصلاح وستتوجه الى بقية مناطق الجنوب لتحريرها من الاحتلال الشمالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بداخل مكتب الزبيدي تكشف لـ"اليمن العربي" مصير مهاجمي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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