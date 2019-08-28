مصدر بداخل مكتب الزبيدي تكشف  لـ"اليمن العربي" مصير مهاجمي عدن

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

علقت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي، والإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، على الهدنة التي أعلنها اللواء "أحمد سعيد بن بريك" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس الجمعية الوطنية، في بيان لشعب الجنوب والتي حددها بأنها سارية حتي الساعة الثالثة، بأنها قد مرت، مبينة أنه اذا استمرت تلك الخلايا بالإعتداء على المدنيين في عدن فإن القوات الجنوبية سوف تبيدهم بأرضهم.



وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن من يوجه سلاحه ضد شعب الجنوب واستقراره، لن يجد من قوات الجيش الجنوبي إلا الحزم وإبادته في مكانه.

وأضافت الإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أن الدعس جاري لكل خلايا حزب الإصلاح، وأن القوات الجنوبية لن ترحم أحد وستقف ضد كل مخرب وخائن للوطن، وستؤمن عدن من حزب الغصلاح وستتوجه الى بقية مناطق الجنوب لتحريرها من الاحتلال الشمالي.