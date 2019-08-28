شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـل : اول ظهور لـ "هاني بن بريك" في شوارع عدن بعد سيطرة الشرعية... شاهد ماذا يفعل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3756902 ظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك متجولاً في مطار عدن الدولي بمنطقة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية ان ميليشيات الحزام الأمني استعاد السيطرة على مطار عدن الدولي بعد ساعات من سيطرة قوات الجيش عليه في معارك كر وفر بين الطرفين. Advertisements واحتدمت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات المجلس الانتقالي في مدينة عدن، تزامن مع تنفيذ طيران التحالف العربي لسلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات لميليشيات الانتقالي مساء اليوم 3756902

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