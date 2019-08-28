عــــــاجــل : قناة فرنسية شهيرة تكشف الحقيقة الكاملة حول سيطرة الشرعية على عدن... والى اين وصلت الشرعية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 6852030 أكد الصحفي نشوان العثماني مراسل مونت كارلوالدولية وفرانس24 بعدن عدم صحة التصريحات الحكومية حول السيطرة على عدن. واوضح العثماني - في رسالة صوتية سابقة مع القناة الفرنسية الإخبارية الناطقة بالعربية- ان الأمر مقتصر على سيطرة جزئية وسط اشتباكات متقطعة على مدخل العاصمة المؤقتة والأطراف الشمالية منها، وفي وقت يؤكد فيه المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لن يسلم المدينة وسيدافع عنها بكل ما يملك من قوة رغم انهاكه عسكريا بهزائمه في شبوه وأبين وتراجع معنويات مفاتليه عما كانت عليه قبل ذلك. وأشار العثماني ان مطار عدن وقصر المعاشيق والمؤسسات الحكومية ماتزال تحت سيطرة القوات الجنوبية.

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