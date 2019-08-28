عـــــاجل : مقاتلات التحالف تشن غارات جوية عنيفة في عدن... (صور+اسماء المواقع المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - 9529229 كشف مسؤول حكومي نوع الاهداف التي استهدفها الطيران في عدن. وأكد مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي في تغريدة على تويتر رصدها بوابتي أن الطيران السعودي يقصف تعزيزات لمليشيات المجلس الانتقالي قادمه من يافع . Advertisements وكانت مقاتلات السعودية استهدفت قبل قليل أهدافا في مناطق متفرقة بعدن وأوضحت مصادر بوابتي ان المقاتلات قصفت بغارة أحواض المجاري شرق العريش بعدن. 9529229

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