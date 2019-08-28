استشهاد طفل وإصابة والده بغارة سعودية على صعدة

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الخليج 365 – صعدة
استشهد طفل وأصيب والده بجروح اليوم إثر غارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارة على سيارة مانع عبدالله الجرشان في الطريق العام بمديرية كتاف، ما أدى إلى استشهاد نجله يحيى وإصابة والده بجروح بليغة.
وأشار المصدر إلى إصابة امرأة مسنة يوم أمس بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية.
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