بالصورة .. غارات سعودية على الحزام الأمني في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

شن طيران العدوان السعودي، اليوم الأربعاء، عدة غارات على محافظة عدن ، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية أن الغارات السعودية استهدفت تجمعات قوات “الحزام الأمني” التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن، وفي جولة الكراع في مديرية دار سعد شمال عدن.

وتأتي هذه الغارات لمساندة الزحف الذي تقوم به مليشيا حزب الاصلاح المدعومة سعودياً للسيطرة على المحافظة.