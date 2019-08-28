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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن تاريخ تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه هاني بن بريك مساء اليوم من امام مطار عدن

اكدت مصادر خاصة ان مقطع الفيديو الذي ظهور فيه هاني بن بريك في مطار عدن تم تسجيله خلال احداث بداية التمرد مطلع الشهر الجاري. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : بن بريك في اول تعليق له على سيطرة القوات الحكومية على عدن .. :"لن نسمح بالفوضى من بعد الساعة 3 عصرا" اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور Advertisements عاجـــل : الكشف عن مفاجأة صادمة حول مصير شلال شايع عاجـــل : مصادر مطلعة تكشف عن الاهداف الحقيقية التي استهدفتها غارات التحالف مساء اليوم في عدن ، وسبب توقف الجيش الوطني عن تحرير بقية مديريات العاصمة المؤقتة اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور ----------------------------------------- وقالت المصادر أن الفيديو المصور لبن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي من أمام مطار عدن ليس حديث اللحظة، وإنما أُلتقط في الأيام الماضية عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن. ونشر بن بريك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من امام بوابة مطار عدن وهو يوجه رسالة لانصارة لرفع معنوياتهم التي انهارت وفقدت السيطرة على معظم مديريات عدن.

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