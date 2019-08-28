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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور

من جديد عاد الشاب السعودي محمد سعود، لإثارة الجدل على مواقع السوشال ميديا بعد نشره صورة برفقة فتاة اسرائيلية قال انها صديقته .

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اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور

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وكان الشاب السعودي محمد سعود قد قام مؤخرا بزيارة اسرائيل واثار موجة غضب واسعة في اوساط السعوديين والعرب على حدا سواء .

وفي تغريدته الجديدة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الشاب محمد ، الذي يعرف بإسم المطبع السعودي ، قال ان الفتاة التي ظهرت معه بالصورة تدعى سابير Sapir Miz Levi وتعمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية،

واضاف في تعليقه على الصورة «أتمنى ان تزورونا في المملكة العربية السعودية وأن يحل السلام بين البلدين»

وتعرض المطبع السعودي لهجوم حاد من ناشطين سعوديين وعرب ، كشفو في تعليقهم على الصورة التي نشرها ، بأنه ذهب إلى اسرائيل من اجل الفتيات ولا يستبعد ان يظهر في قريبا في فلم إباحي