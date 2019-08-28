تراند اليوم : عاجل: ”بن سلمان“ يبرم اتفاقا مع ”واشنطن“ بشأن اليمن بعد ساعات من استعادة ”عدن“

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عدن - يزيد التهامي - عاجل: ”بن سلمان“ يبرم اتفاقا مع ”واشنطن“ بشأن اليمن بعد ساعات من استعادة ”عدن“

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء 28 اغسطس/آب، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الأوضاع والمستجدات في اليمن. وقالت الخارجية الأمريكية ان الأمير خالد بن سلمان وبومبيو اتفقا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى يمن موحد ومستقر. Advertisements وشدد الطرفان على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة، في إطار بحثهما أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. وأعربت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لحل تفاوضي بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي. كما ثمنت الخارجية الأمريكية جهود السعودية للوساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وتمكنت قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، من استعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من سيطرة مليشيا المجلس الانفصالي الجنوبي عليها. تأتي زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بعد أيام من إشارة ترامب إلى استعداد جديد لمحادثات محتملة مع إيران، وتقرير مفاده أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الدخول في محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب المشتعلة في اليمن.

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