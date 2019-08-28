شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويظهر في مطار عدن قبل قليل .. شاهد مالذي كان يفعله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش مقتل نجل ”عبدالملك الحوثي” و 3 من أفراد أسرته.. وقناة المسيرة تنقل هذا الخبر الصادم للمليشيا (صورة+فيديو)

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