شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد”... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن أسباب الانهيار المفاجئ لقوات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في محافظات شبوة وأبين وعدن، جنوبي اليمن.

وأكد "مجتهد" في سلسلة تغريدات تابعها "ناس تايمز" أن خسارة القوات الموالية للإمارات في شبوة وأبين والآن في عدن تم بأياد يمنية خالصة وجد ابن سلمان فيها نفسه مجبرا للإطاحة بحليفة ابن زايد.

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- المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن

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وأكد "أن هذا السقوط السريع لقوات الانفصال سببه أنهم مرتزقة جبناء فسقة، ولم ينجحوا في عدن إلا بمباغتة قوات "الشرعية".

وأشار إلى أن "الإمارات أنفقت من أجل مشروع الانفصال تريليونات الدراهم - رواتب جزلة لعشرات الآلاف من الانفصاليين - مبالغ هائلة لآلاف المرتزقة الكولومبيين - ترسانة سلاح وذخيرة ضخمة (صارت غنيمة لخصومهم) - رشوة ضخمة للعوائل والقبائل في مدن الجنوب وحضرموت "فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون".