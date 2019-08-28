شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : بحاح” يخرج عن صمته ويطلق تحذير شديد للشرعية ويعلق على ما يحدث في عدن.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد صمته الطویل عما یحدث في الجنوب، بعد إنقلاب عدن، والتغیرات الأخیرة التي حدثت في شبوة وأبین، ظ?ر خالد بحاح نائب الرئیس، ورئیس الوزراء الیمني السابق : "إن?ا عدن الجنوب لمن لا یعرف?ا تم إجتیا?ا في ١٩٩٤م، مغرداً في حساب? بتویتر قائلاً ."بأسم الشرعیة الوحدویة القبلیة وتم إجتیا?ا في ٢٠١٥م، بأسم الشرعیة الثوریة الحوثیة وأضاف بحاح بأن ما یحدث الیوم ?و اجتیاح جدید لعدن، "والیوم تسعى قوى الشر إجتیا?ا بأسم الشرعیة الم?ترئة الإخونجیة.. اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعید عنكم ما حییتم ."إلا بالعدل والمساواة #بحاح قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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