Advertisements الحكومة توقع على مخطط المستر بلان لمدینة مأرب الحدیثة الأربعاء 28 أغسطس 2019 أثناء حفل التوقیع على مخططات مدینة مأرب الحدیثة كتب Advertisements الیمن العربي - مأرب شهدت محافظة مأرب الیوم الأربعاء حفل التوقیع على مخططات مدینة مأرب الحدیثة، بحضور رئیس الوزراء الدكتور معین عبدالملك، وعددها ٥٢ مخطط. وتتضمن المخططات التي وقعها رئیس مصلحة اراضي وعقارات الدولة، أنیس باحارثة، ومحافظ مأرب سلطان العراده، إنشاء مرافق ومساحات تخدم المجتمع. وتم اعداد المخطط العام لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان)،وفقا لاسس حضریة تستوعب المتغیرات والتطور الذي تشهده المدینة. ً و750 هكتارا، یضم 110 وحدة جوار في 33 منطقة منضویة في ثمانیة قطاعات رئیسة.

وتبلغ مساحة المخطط 20 ألفا واعتمد المخطط الإحداثیات العالمیة عبر الـ( جي بي اس)؛ أثناء إعادة الترقیم الجدید والربط، حیث سیستوعب توسع المدینة لـ30 سنة قادمة. Advertisements

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