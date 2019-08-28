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عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة)

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك

عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة)

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الخليج 365 ـ متابعات

وكتب بن بريك، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، آب 28، 2019: نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك يتجول هذا المساء في شوارع مدينة عدن ويتفقد مطار عدن الدولي.

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