عاجل.. بن بريك يتفقد في مطار عدن (صورة)

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وكتب بن بريك، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، آب 28، 2019: نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك يتجول هذا المساء في شوارع مدينة عدن ويتفقد مطار عدن الدولي.

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