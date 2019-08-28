أحمد الحدي رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي

قال أحمد الحدي، رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي، أن الأخبار مبشرة في عدن، وما حدث محاولة يائسة من عناصر الإرهاب والتطرف وعناصر تابع حزب الإصلاح اليمني حاولت احمد الحدي، رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي، السيطرة على بعض المرافق الحكومية التابعة للمحافظات الجنوبية.



وأكد الحدي لـ"الخليج 365"، أنه تم التصدي لهم وهناك يتبقى فلول إرهابية وخلايا نائمة يتم التعامل معها بشكل المطلوب من قبل قياداتنا الجنوبية العسكرية والسياسية. وأرجع رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي، أسباب الهجوم هي لخلط الأوراق مع ماتقدمه القوات المسلحة الجنوبية من تقدم في مكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه ، مشيرًا إلى أن هناك جهات أخرى تحاول إعادة هولاء بطرق واخرى

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي لـ"اليمن العربي": هناك جهات تريد إعادة الإرهابيين لعدن مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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