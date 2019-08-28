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قصف حوثي يستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس والتحيتا بالحديدة

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

قالت مصادر ميدانية إن مواقع القوات المشتركة تعرضت، ظهر الأربعاء، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة لقصف حوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وأضافت مصادر عسكرية ميدانية في حيس، أن مليشيات الحوثي أطلقت عشرات قذائف مدفعية الهاون وقذائف B10 على المواقع التابعة للقوات المشتركة شرق المديرية، واستهدفتها بسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية أخرى أن المليشيات عادوت قصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية، عصر اليوم، بقذائف مدفعية الهاون والهاوزر، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح البرجنيف.