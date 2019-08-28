بالصور.. اندلاع حرائق كبيرة في مجمع اخوان ثابت بالحديدة جراء قصف حوثي

اندلاع حرائق كبيرة في مجمع اخوان ثابت بالحديدة جراء قصف حوثي

كتب الخليج 365 - خاص

وقالت مصادر ميدانية ان مليشيا الحوثي عاودت استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاوتزر وصواريخ الكاتيوشا.

وأكدت المصادر ان القصف الحوثي على مجمع إخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة أدى إلى اندلاع حريق كبير وإلحاق أضرار جسيمة في أحد الأقسام الرئيسة.

وأوضحت المصادر ان عربات الإطفاء التابعة للمقاومة الوطنية هرعت إلى مجمع إخوان ثابت وتمكنت من إخماد الحريق ومنع توسعه نحو بقية الأقسام.

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