وزير الدفاع الأمريكي: نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في الخليج

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

وزير الدفاع الأمريكي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حلفائها.

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وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، آب 28، 2019، أن الولايات المتحدة تتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج.

وأضاف الوزير الأمريكي: نسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج وردع الاستفزازات.

يشار إلى أن إيران سعت إلى تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز عبر اعتراض ناقلات نفط تابعة لعدد من البلدان.