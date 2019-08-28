وزير الدفاع الأمريكي: نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في الخليج

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
وزير الدفاع الأمريكي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حلفائها.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، آب 28، 2019، أن الولايات المتحدة تتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج.
وأضاف الوزير الأمريكي: نسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج وردع الاستفزازات.
يشار إلى أن إيران سعت إلى تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز عبر اعتراض ناقلات نفط تابعة لعدد من البلدان.
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