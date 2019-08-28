الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى 

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

الزبيدي

الزبيدي

الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى 

كتب

Advertisements
الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، في رسالة عاجلة إلى القوات الجنوبية عن إنطلاق المعركة الكبرى ضد الغزاة وجحافل الإرهاب في الجنوب .

ودعا الزبيدي في تسجيل صوتي له، القوات الجنوبية إلى الثبات .. مؤكداً أن النصر حليفهم .

وقال نحن على معكم على الأرض نخوض معركة المصير ضد التطرف والإرهاب .. مؤكداً أنه حان الوقت للإنتصار لشهداء الجنوب والجنوب العربي والمشروع العربي الكبير .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا