Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 الزبيدي كتب Advertisements الخليج 365 أعلن رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، في رسالة عاجلة إلى القوات الجنوبية عن إنطلاق المعركة الكبرى ضد الغزاة وجحافل الإرهاب في الجنوب .

ودعا الزبيدي في تسجيل صوتي له، القوات الجنوبية إلى الثبات .. مؤكداً أن النصر حليفهم . وقال نحن على معكم على الأرض نخوض معركة المصير ضد التطرف والإرهاب .. مؤكداً أنه حان الوقت للإنتصار لشهداء الجنوب والجنوب العربي والمشروع العربي الكبير .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يعلن في رسالة عاجلة إنطلاق معركة الجنوب الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.