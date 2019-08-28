النعيمي :اذا كانت الحكومة تملك المقاتلين لماذا لا توجههم لمجابهة الحوثي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

دكتور على النعيمي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تساءل الإعلامي والكاتب الدكتور "علي النعيمي"،في سلسلة تغريدات له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لماذا إذا كانت حكومة هادي تملك عشرات الألوف من المقاتلين المزودين بالأسلحة، وقاموا بالتسلل لعدن واختراقها، حسب ما تزعم وسائل الإعلام التابعة للشرعية والإصلاح، فلماذا لا توجههم لمواجهة الحوثي وتحرير صنعاء وتعز وبقية المدن التي استولت عليها ميليشيا الحوثي عقب إنقلابها.

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وأضاف "النعيمي"، كان يجب على الحكومة اليمنية الاستجابة للبيان السعودي الإماراتي، ودعوته للحوار ووقف إطلاق النار، بدلًا من التصعيد وتنفيذ أجندة أعداء اليمن، قائلًا" الم يكن الأولى بالحكومة اليمنية الاستجابة لدعوة الحوار التي تضمنها البيان السعودي الإماراتي و وقف إطلاق النار بدلا من تصعيد الأزمة و خدمة اجندة أعداء اليمن الذين تحاربهم دول التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى السعودية".

وقال النعيمي في تغريدة أخري، "اذا كانت الحكومة تملك عشرات الألوف من المقاتلين المدججين بالسلاح فلماذا لا توجههم لمقاتلة الحوثي و تحرير تعز و صنعاء و بقية المدن اليمنية من ميليشيا الحوثي الإيرانية البيان السعودي الاماراتي"