قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات للتحالف شرق صعدة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - صعدة

لقي عدد من مسلحي مليشيا الحوثي مصرعهم، الأربعاء، ودمرت آليات لهم في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن، فيما دارت اشتباكات محتدمة.

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وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت، خلال الساعات الماضية، عدداً من الغارات الجوية على مواقع متفرقة تابعة للمليشيات الانقلابية في مديرية كتاف أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات وتدمير عدد من العربات والآليات العسكرية.

ويأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في المديرية بين القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي من جهة، والمليشيات الحوثية من جهة ثانية، بجميع أنواع الأسلحة الرشاشة والهاونات.

وبينت المصادر، أن مقاتلي محور كتاف يشتبكون مع المليشيات الانقلابية وجهاً لوجه في معركة بطولية ملحمية في مسيرة التحرير من الكهنوتية الإمامية الجديدة.

وأمس الثلاثاء، صدر بيان عسكري أوضح التطورات الميدانية الأخيرة في جبهة كتاف.