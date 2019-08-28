إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": أحداث عدن تزامنت مع وصول تعزيزات من الساحل الغربي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

‏قال وهيب الحاجب، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، إن ما حدث في عدن مجموعة خونة من خلايا وزير الداخلية أحمد الميسري، حاولوا زعزعة الأمن وتم التعامل معهم.

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‏وأكد الحاجب لـ"الخليج 365"، أن القوات الجنوبية تحبط مخططا استهدف إسقاط العاصمة عدن، مبينًا عدن أن قوات الحزام الأمني والأمن العام تعاملت عسكريا مع مسلحين وخلايا نائمة حاولت إرباك السكينة العامة في عدد من مديريات العاصمة.

وأضاف سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، أن هذا يتزامن مع قرار اتخذ بسجب القوات الجنوبية في الشمال ولكن آليه السحب ستتم تباعا حتى لا تترك فراغا كبيرا يسهل للحوثي التقدم.

وبين الحاجب، أن هناك معلومات عن وصول تعزيزات من الساحل الغربي إلى عدن، ولحج، وهناك توجه لتعزيز شبوة وأبين بقوات من ألوية العمالقة ومكافحة الإرهاب.