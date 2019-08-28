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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال وهيب الحاجب، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، إن ما حدث في عدن مجموعة خونة من خلايا وزير الداخلية أحمد الميسري، حاولوا زعزعة الأمن وتم التعامل معهم.
وأكد الحاجب لـ"الخليج 365"، أن القوات الجنوبية تحبط مخططا استهدف إسقاط العاصمة عدن، مبينًا عدن أن قوات الحزام الأمني والأمن العام تعاملت عسكريا مع مسلحين وخلايا نائمة حاولت إرباك السكينة العامة في عدد من مديريات العاصمة.
وأضاف سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، أن هذا يتزامن مع قرار اتخذ بسجب القوات الجنوبية في الشمال ولكن آليه السحب ستتم تباعا حتى لا تترك فراغا كبيرا يسهل للحوثي التقدم.
وبين الحاجب، أن هناك معلومات عن وصول تعزيزات من الساحل الغربي إلى عدن، ولحج، وهناك توجه لتعزيز شبوة وأبين بقوات من ألوية العمالقة ومكافحة الإرهاب.
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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": أحداث عدن تزامنت مع وصول تعزيزات من الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.