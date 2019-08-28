السيطرة على عدن.. الصور ومقاطع الفيديو تكذِّب مليشيا الإصلاح

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص

إلى اللحظة، لم تنشر مليشيا الإصلاح صورا ومقاطع فيديو لسيطرة حقيقية على مدينة عدن، في حين نشر الانتقالي ما يؤكد سيطرته على المدينة.

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وكانت المليشيا قد نشر صورا لخلايا نائمة انتشرت سريعا في المدينة قبل أن تتعامل معها قوات الانتقالي.

إلى جانب ذلك، ظهر مراسل "سكاي نيوز" وعدد من مراسلي وسائل الإعلام الخارجية والمحلية أمام المطار وفي مناطق أخرى من عدن مؤكدين أنها بيد قوات المجلس.

وسارعت وسائل إعلام حزب الإصلاح، وقناة الجزيرة، والوسائل الدائرة في فلكها إلى محاولة خلق صورة عن الوضع العسكري في عدن تصب في صالح مسلحي الإصلاح الذين يتمركزون قرب نقطة العلم بين زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وبين عدن.

وتؤكد مصادر الانتقال، أن الوضع في المدينة هادئ، ولا وجود لمواجهات فيها غير ما حدث صباحا بعد انتشار خلايا الإصلاح في بعض مناطق المدينة.