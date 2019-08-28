قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": هذا حقيقة ما تناقلته شاشات الجزيرة عن عدن اليوم

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن ما حدث اليوم أن خلايا نائمة من عناصر متواطئة مع حكومة الفساد المرتهنة للإصلاح الإخونجي، قامت منذ الساعات الأولى من الصباح، بإحداث بعض مظاهر الفوضى في عدد من مناطق العاصمة عدن، خاصة الأطراف الشمالية منها.
وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أنها حاولت ذلك من خلال قطع الطرقات والتقطع على المواطنين واطلاق الأعيرة النارية وعدد من المتفجرات، تزامن مع استقدام قوة عسكرية ضئيلة، محسوبة على الشرعية الاخونجية، من جهة محافظة أبين.
وأضافت نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه تصدت القوات الجنوبية لهذه الحركات غير المسئولة وأنهتها في ساعات قليلة. وعادت عدن إلى هدوئها وسكينتها، مبينة أن الوضع الأمني مستتب ولا صحة لما يبث في قنوات الجزيرة والعربية والحدث .
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