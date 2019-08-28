عاجل ..مقاتلات التحالف العربي تقصف مجاميع مسلحة شمال عدن 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements عدن - الخليج 365

أفاد مراسل (الخليج 365) أن مقاتلات التحالف العربي قصفت قبل قليل مجاميع في شمال العاصمة عدن يعتقد أنها تتبع العناصر الإرهابية.



وذكر مراسلنا، أنه سمع صوت غارة جوية عقب تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي .. لافتاً إلى أن الأنباء الأولية تؤكد أن الغارة كانت على مجاميع مسلحة في مديرية دار سعد شمال عدن .

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية، أن الغارة إستهدفت تجمعات يعتقد أنها لمجاميع إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان الذي إجتاح اليوم العاصمة عدن .