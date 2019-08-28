قيادات جنوبية من قلب الحدث لــ "الخليج 365": عدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال "عبدربه سالم محرق" القيادي بالمقاومة الجنوبية إن عدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وأضاف في تصريحات خاصة بأنه لاصحة لأخبار سقوطها ، مؤكداً بأن كل ما في الأمر أنه كان هناك تحريك خلايا نايمة، وتم القضاء عليها الآن، وكذلك تم تطهير زنجبار من هذه الخلايا.

وحول ذلك الأمر أكد "صالح علي بامقيشم" رئيس إتحاد شباب الجنوب شبوة وعضو الأمانة العامة للمجلس للانتقالي، بأن هناك مجموعة من العناصر غير المنضبطة في حي خور مكسر بعدن، نفذوا اشتباك مع الحزام الأمني وقد تم التعامل مع الأمر.

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وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم قد كشف حقيقة ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن، نافياً الأنباء التي تتحدث عن سقوط المدينة بيد القوات الشرعية .

وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، لاتصدقوهم ، فمن هرب لن يعود منتصراً، تعاملنا معهم بأخلاقنا وأعطينا الكثير منهم الامان ، فخانوا العهد والاتفاق كعادتهم وخرجوا بأسلحتهم لاثارة البلبلة وتصوير الامور بانها في أيادي مليشيات الاٍرهاب" .

وأضاف الهزيمة النفسية مداها الاقتناع بعدم جدوى المقاومة أي الاستسلام وهذا مرفوض ، والتوقف عن المواجهة ضد الاٍرهاب أمر مستحيل بالنسبة لكل جنوبي يحمل قضية وطنية منذ ٩٤" .

وتابع بعض الأفراد للأسف في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها ونؤكد انها غير صحيحة" .. مؤكداً أن خلاياهم التائهة تحركت بأوامر قيادات الاٍرهاب وتم التعامل معهابزنجبار وفي عدن وتم استعادة السيطرة على نقطة العلم وبالقرب من المطار .

وأشار إلى أن القوات الجنوبية تواجه الاٍرهاب في شقرة والعرقوب وفي اَي مكان .. مضيفاً أن قيادات الإنتقالي قرارها واضح وسترد بحزم على كل تحركات البلاطجة والمليشيات الارهابية.