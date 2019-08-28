مصدر من داخل مكتب عيدروس يكشف لـ"اليمن العربي" سر التسلل إلى عدن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي، والإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أن الوضع في عدن تحت سيطرة قواتنا الجنوبية بكافة تشكيلاتها، مبينة أنه وتم اليوم التعامل معهم بدون رحمه وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن الخلايا النائمة سبق لهم ان عفى عنهم الرئيس الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، مشيرة إلى أنه كان عفو اخلاق الرجل العسكري المحب لوطنة الجنوبي، ولكنهم ابو الا ان يطعنوا بابناء شعبهم ويطعنوا بقضيه الجنوب.



وأضافت الإعلامية بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أن تلك الخلايا النائمة حاولوا تصوير مشهد ان عدن سقطت بيد الشرعيه الاخوانيه ببعض من عناصرهم وذلك لتصوير اعلام مزيف ونشر الذعر والرعب بين الاوساط الشعبية.

وأوضحت صلاح، أنه لم يكن في حسبانهم ان وعي وشجاعه اهل عدن والجنوب لهم بالمرصاد وانهم اضحدو كذبهم وزيفهم وانتصارهم الاعلامي المزيف بانتصار حقيقي وواقعي على الارض عسكريا واعلاميا.