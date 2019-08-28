- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
هاني بن بريك
كتب
عدن - الخليج 365
كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حقيقة ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن .
وقال في تغريدة له بتويتر، "عدن بخير، وأراد الله أن نعرف من عفونا عنهم وصفحنا وغدروا، ونعرف البلاطجة كذلك. فلا يهزكم الإعلام الإخونجي".
وأضاف "قواتنا في الجبهات تتدفق لمعركة الكرامة الكبرى. وسيشهد التاريخ على كل جنوبي خان بلده وأهله وأعان قوى الشر على الجنوب انتصارا لذاته" .. مؤكداً أن التزام المجلس الإنتقالي كان للتحالف العربي ولم يكن لقوى الإخونج.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يكشف الحقيقة ويؤكد أن عدن بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.