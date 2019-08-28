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هاني بن بريك يكشف الحقيقة ويؤكد أن عدن بخير 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

هاني بن بريك

هاني بن بريك

هاني بن بريك يكشف الحقيقة ويؤكد أن عدن بخير 

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عدن - الخليج 365

كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حقيقة ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن .

وقال في تغريدة له بتويتر، "عدن بخير، وأراد الله أن نعرف من عفونا عنهم وصفحنا وغدروا، ونعرف البلاطجة كذلك. فلا يهزكم الإعلام الإخونجي".

وأضاف "قواتنا في الجبهات تتدفق لمعركة الكرامة الكبرى. وسيشهد التاريخ على كل جنوبي خان بلده وأهله وأعان قوى الشر على الجنوب انتصارا لذاته" .. مؤكداً أن التزام المجلس الإنتقالي كان للتحالف العربي ولم يكن لقوى الإخونج.  

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