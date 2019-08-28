تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي "نزار هيثم"، ردًا على تغريدات وزير الإعلام اليمني "معمر الأرياني"، وذلك بعد قيام الأخير بنشر تغريدة مخالفة للواقع الذي يحدث على أرض عدن.



وظهر "نزار" في الفيديو، وهو يوجه رسالته للإرياني، قائلأ: " الأرياني يحاول يثبت الوهم الذي يدعوا له ما يسمي إعلام الشرعية.. ها نحن ذا في عاصمتنا الأبدية عدن، وقواتنا الأمنية هي من تحمي مؤسستنا.. نؤكد للجميع أننا على العهد باقون.. وأننا في أرضنا لمنتصرون".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نزار هيثم يوجه رسالة نارية للإرياني: نحن هنا في عدن يا وزير تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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