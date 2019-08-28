مصادر عسكرية: مليشيا الإصلاح استغلت التقدم في أبين لتمرير كذبة السيطرة على عدن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

منذ الصباح الباكر، نشرت وسائل إعلام موالية للإصلاح كمية مهولة من الإشاعات حول المعركة الدائرة قرب مدينة عدن جنوبي اليمن.



واستغلت تلك الوسائل التقدم في محافظة أبين، لتمرير خبر كاذب حول السيطرة على مدينة عدن التي لازالت بيد قوات الانتقالي حتى لحظة كتابة الخبر.

وتؤكد مصادر عسكرية، أن قوات الانتقالي تسيطر على مدينة عدن بشكل كلي، فيما تتمركز القوات الموالية لهادي والإصلاح بين زنجبار وعدن.

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وتضيف المصادر، أن ما حدث في عدن، اليوم الأربعاء، آب 28، 2019، هو أن خلايا تابعة لحزب الإصلاح انتشرت في بعض مناطق المدينة، والتقطت صورا لتأكيد السيطرة عليها.

وتشير المصادر، إلى أن الصور التقطت من أمام مطار عدن ومن مناطق أخرى في المدينة، دون أن تكون هناك مواجهات فعلية.

وبحسب المصادر، فقد تعاملت قوات الانتقالي مع تلك الخلايا بشكل سريع، وعززت من سيطرتها على المدينة التي حققت قبل أياما انتصارا كبيرا فيها.

وتقول المصادر إن القوات التابعة لهادي والإصلاح، والمرابطة في نقطة العلم، لم تتقدم باتجاه مدينة عدن حتى لحظة كتابة الخبر.

وتتوقع المصادر، في حديث إلى "الخليج 365" أن تشهد الليلة مواجهات حاسمة بين قوات الانتقالي ومليشيا حزب الإصلاح.