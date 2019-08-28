وزارة الزراعة المصرية توضح سبب استمرار نفوق الأسماك في بحيرة قارون

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 كتب Advertisements الخليج 365_وكالات كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة استمرار نفوق الأسماك في بحيرة قارون بسبب استيلاء الشركة المصرية للأملاح على ١٧٠٠ فدان من أراضي البحيرة في منطقة شكشول بالفيوم منذ أكثر من ٢٠ عام وهي حاليا تقوم باستغلال أرض البحيرة كأحواض مياه واستخراج الملح منها بدورات مختلفة.

وقال التقرير إن الشركة تقوم بوضع المخلفات الناتجة من صناعة الملح على شاطئ البحيرة، وهي جبال من الأملاح الفاسدة يخرج منها رواسب سامة تصب في البحيرة مما زاد نسبة الملوحة في البحيرة مما أدى إلى قتل أشهر أنواع الأسماك وانخفضت نسبة الصيد في البحيرة وأصبح الصياد لا يصطاد أكثر من كيلو بعد أن كان يصطاد ٢٠ كيلو يوميا. Advertisements

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