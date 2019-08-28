شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السكان يهتفون برحيل الإنتقالي ويرحبون بقدوم القوات الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2963640اعلنت مصادر محليةثفي عدن ان السكان خرجوا للشوارع يهتفون فرحا برحيل قوات الإنتقالي ويرحبون بقدوم القوات الحكومية. المصادر قالت ان سكان عدن استبشروا بعودة الشرعية لعودة الحياة والحرية وتأمين العاصمة المؤقتة من الفوضى والانتهاكات.2963640

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : السكان يهتفون برحيل الإنتقالي ويرحبون بقدوم القوات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.