شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مغادرة هاني بن بريك وعبداللطيف السيد وعدد من قيادات المجلس الانتقالي عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3277629كشف مصادر خاصه في عدن مغادرة هاني بن بريك وعبداللطيف السيد وعدد من قيادات المجلس الانتقالي قبل استعادة مطار عدن بساعات على متن طائرة إماراتية. وقالت المصادر أن وزير الداخلية أحمد الميسري منحهم الأمان والسماح لهم بالمغادرة.3277629

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