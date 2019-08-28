شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تمنع تجول المجاميع المسلحة في عدن وتوجه أجهزتها الأمنية للحفاظ على الممتلكات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6291750

دعت وزارة الداخلية كافة افراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية للقيام بمهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتامين كافة الممتلكات العامة والخاصة بمحافظات ابين ولحج وعدن والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن والسكينة العامة عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شبوة من مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

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كما دعت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء كافة المواطنين وخاصة في محافظات ابين وعدن ولحج إلى الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والابلاغ عن أي تهديدات أو مخالفات أمنية والعمل جنبا إلى جنب مع اخوانهم في الجيش والأمن في تطبيع الاوضاع والحفاظ على السلامة العامة .

وأقرت وزارة الداخلية منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن و محافظة ابين ولحج حيث ستقوم من خلال أجهزتها المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني، بدورها في حفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت لجميع المواطنين حرصها على سلامة الجميع، داعية المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد الى القاء السلاح والتوقف عن تهديد الامن ونؤمنهم على ارواحهم فهم ابناءنا ولن يكونوا الا جزء منا لهم مالنا وعليهم ما علينا وتحت سقف الدولة وسيادة القانون".

ودعت الوزارة تلك القلة القليلة من قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الامن و السكينة العامة للاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها و عن كل ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج، وتشيد وزارة الداخلية باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن وابين لحج وكافة التواقين لجعل مدنهم مدن السلام والمحبة والتنوع والتعايش

وذكر البيان " نحن عازمون على تنفيذ القانون وبسط سيطرة الدولة والعمل بكل طاقتنا وجهدنا لحفظ الامن لجميع المواطنين دون اي تمييز فالدولة اليمنية هي دولة كل اليمنيين والحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا ".

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