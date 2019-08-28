شكرا لقرائتكم خبر عن اول اعتراف للمجلس الانتقالي : الامارات خدعتنا وادخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لن يمحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4502521

اعترف ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بالهزيمة في الجنوب بعد سيطرة القوات الحكومية على كامل المحافظات الجنوبية.

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وقال القيادي في الحزام الأمني الذراع العكسري لما يسمى بالمجلس الانتقال يالجنوبي، عبداللطيف السيد، نعترف بالهزيمة، بعد أن تعرضنا لخديعة من الأشقاء في دولة الإمارات وأوهمونا أنهم خلفنا ومعنا واتضح أنهم مع مصالحهم وادخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لم يمحي.

وقال السيد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، يتحمل نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، المسؤولية للانهيار الذي اصاب ابطال الجنوب ومشروعه التحرري.

وأضاف: لدينا الكثير من الخفايا سنتكلم به بعد أن نعيد عوائلنا من أبو ظبي حد وصفه.

وكانت القوات الحكومية قد أنهت تمرد مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بعد سيطرتها الكامل على العاصمة المؤقتة عدن وقبلها محافظتي شبوة وأبين.

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